Prins Andrew aan Queens zijde tijdens herdenking prins Philip: “Alsof ze duidelijk hun middelvinger opsteken”

Twee pri­vé-eilanden van Epstein te koop voor 114 miljoen euro: op Little Saint James misbruikte hij vrouwen en minderjari­ge meisjes

Twee privé-eilanden die in het bezit waren van miljardair Jeffrey Epstein staan te koop voor 125 miljoen dollar (bijna 114 miljoen euro). Op een van de twee eilanden in het Caribisch gebied, Little Saint James, verkrachtte en misbruikte Epstein vrouwen en minderjarige meisjes. De bankier beroofde zichzelf in 2019 van het leven in een gevangenis in New York. Hij zat vast op beschuldiging van sekshandel.

24 maart