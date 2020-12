Prins Albert van Monaco viert Kerstmis met bijpassende trui én Crocs

Royalty Heeft Albert van Monaco nóg een buitenech­te­lijk kind? Minnares sleept vorst na 15 jaar voor de rechter

31 juli De ‘bekentenis’ van onze koning Albert over het vaderschap van Delphine Boël is amper verteerd, of daar is de volgende claim al. De Italiaanse advocaat Erich Grimaldi heeft prins Albert van Monaco (62) gevraagd een DNA-staal af te staan om zo te bewijzen dat de Monegaskische vorst de vader is van nog een buitenechtelijk kind. Voor hij in het huwelijksbootje stapte met ‘zijn’ Charlene had de royal een bewogen liefdesleven, met buitenechtelijke dochter Jazmin Grace Grimaldi (28) en zoon Alexandre Coste (16) die hem daar eeuwig aan herinneren. Hoewel zij intussen erkend zijn en er ook contact is met de prins, is het nog maar de vraag hoe de zaak deze keer zal aflopen.