Prins Albert van Monaco reageert voor het eerst op geruchten over scheiding: “Charlene ging níét in ballingschap”

RoyaltyStaan prins Albert (63) van Monaco en Charlène (43) op scheiden? Door het langdurige verblijf van de prinses in haar geboorteland Zuid-Afrika is er de laatste weken al heel wat twijfel ontstaan over hun huwelijk . Zo zou Charlène gevlucht zijn omdat ondertussen aan het licht kwam dat Albert nóg een buitenechtelijk kind had verwekt. In het Amerikaanse magazine ‘People’ reageert de vorst nu voor het eerst zélf op alle geruchten.

“Ze heeft Monaco niet in één ruk of in een opwelling verlaten”, stelt prins Albert, die “geschokt” is door alle geruchten die over zijn huwelijk zijn ontstaan. Ze is niet vertrokken omdat ze boos was op mij of op iemand anders. Ze ging naar Zuid-Afrika om het werk van haar organisatie ter plaatse te evalueren en om wat tijd vrij te nemen met haar broer en een paar vrienden. Het was normaal een verblijf van een week, maximaal tien dagen. Maar ze is er nu nog steeds omdat ze een infectie opliep waardoor allerlei medische complicaties ontstonden.”

Charlène vertrok in mei naar Zuid-Afrika omdat de prinses zich inzet voor natuurbehoud en strijdt tegen de jacht op neushoorns. Ze werd echter plots ziek en moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Bij de prinses werd toen een ernstige oor-, neus- en keelinfectie vastgesteld, waarna een vier uur lange operatie volgde, die succesvol is verlopen. Volgens Albert zijn alle mogelijke andere redenen die genoemd worden uit de lucht gegrepen: “Charlène ging níét in ballingschap. Het was absoluut door een medisch probleem dat behandeld moest worden.”

‘Had sneller moeten reageren’

Hoe langer de prinses wegbleef, hoe luider de geruchten over een scheiding klonken. Prins Albert ziet nu in dat hij “waarschijnlijk eerder had moeten reageren” op de geruchten. “Maar ik concentreerde mij op het zorgen voor de kinderen (de 6-jarige tweeling prins Jacques en prinses Gabriella, red.) en dacht dat het waarschijnlijk gewoon zou gaan liggen. Want als je alles wat verschijnt probeert te beantwoorden, dan reageer je constant en verspil je je tijd.”

Volgens prins Albert heeft het geroddel zijn tol geëist op hem en het gezin. “Natuurlijk treft het haar, en natuurlijk raakt het mij ook. Valselijke berichten zijn altijd schadelijk. We zijn een gemakkelijk doelwit, gemakkelijk te raken omdat we veel in de publieke belangstelling staan.” De vorst van Monaco telt nu alleen nog af naar het moment waarop hij Charlène weer in de armen kan sluiten. “Ze is klaar om naar huis te komen, en grapte zelfs dat ze bereid is om zich op een schip te verstoppen om terug te kunnen keren naar Europa.”

