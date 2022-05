Prins Albert van Monaco op gezinsuitstap zonder echtgenote prinses Charlene

Royalty Bloeit daar wat moois? Jongetje lijkt helemaal betoverd door koningin Mathilde tijdens werkbezoek

Een kleine jongen zal zich een bezoek van koningin Mathilde (49) ongetwijfeld nog lang herinneren. Op foto’s is te zien hoe hij bewonderend naar de koningin kijkt, die op bezoek is in De Kindervriend in Rollegem.

13 mei