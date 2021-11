Prins Albert van Monaco is “woedend” na uitspraken van ex-vriendin over prinses Charlène

RoyaltyPrins Albert van Monaco (63) is naar eigen zeggen “woedend” over de opmerkingen die zijn ex-vriendin, Nicole Coste (49), gemaakt heeft over zijn vrouw prinses Charlène. In de Franse media had Nicole, de moeder van Alberts oudste zoon Alexandre (18), zich uitgelaten over haar relatie met de vorst van Monaco, waarbij ook prinses Charlène meermaals ter sprake kwam.

Voormalig Air France-stewardess Nicole Coste, die vijf jaar lang een relatie had met prins Albert, heeft in een uitgebreid interview met ‘Paris Match’ een aantal opmerkingen gemaakt over haar romance met de Monegaskische vorst én over prinses Charlène. Zo beweerde ze dat Charlène nog vóór haar koninklijk huwelijk in 2011 profiteerde van de afwezigheid van Albert, om zo haar eigen stempel te kunnen drukken.

“Tijdens de verlovingsperiode heb ik dingen meegemaakt die me alarmeerden en schokten”, vertelt Coste in het Franse tijdschrift. “Ze veranderde bijvoorbeeld de kamer van mijn zoon en ze maakte gebruik van de afwezigheid van zijn vader om hem naar de ‘werknemersvleugel’ te kunnen verplaatsen. Als moeder kan ik geen woorden vinden om deze acties te beschrijven.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Voormalig Air France-stewardess Nicole Coste had vijf jaar lang een relatie met prins Albert van Monaco. © REPORTERS

“Ik ben woedend”

Prins Albert viel van zijn stoel toen hij het interview onder ogen kreeg, zo reageert hij tegen de Franse publicatie ‘Point De Vue’. Hij wist naar eigen zeggen niet dat Nicole zulke opmerkingen over zijn vrouw zou maken: “Ze had me net laten weten dat ze iets ging uitbrengen, ik dacht dat het gewoon een verjaardagsfoto zou zijn. Het is ongepast, ik ben woedend om het te ontdekken.”

In het interview wilde Nicole nochtans benadrukken dat ze geen kwaadwillige intenties heeft, hoewel ze door de media voortdurend wordt vergeleken met Charlène: “Het is een onderwerp waar ik niet omheen kan, we worden vaak parallel gezet. Maar ik hou niet van mensen die ons vergelijken. Ik heb mezelf nooit in de kijker gezet als een vijand. Ik ben een zachte vrouw. En gezien onze banden met de prins, hadden we ervoor moeten zorgen dat we elkaar van harte zouden steunen.” Maar met haar nieuwe uitlatingen lijkt de afstand tussen beide vrouwen weer groter dan ooit.

Hoe gaat het met Charlène?

Ondertussen blijven er ook maar geruchten opduiken over de gezondheid van Charlène, die nu al sinds mei in Zuid-Afrika verblijft en volgens het hof niet naar huis kon omdat ze vanwege een keel-, neus- en oorinfectie meerdere keren moest worden geopereerd. Zo zou prins Albert zich verdacht stil houden over haar terugkeer en menen sommigen dat haar afwezigheid een gevolg is van huwelijksproblemen. Maar ook dat wil Albert niet gehoord hebben: “Deze publicaties waren buitengewoon verontrustend en kwetsend. Voor mijn vrouw, voor mij en voor Monaco”, reageert de prins. “Mijn vrouw wilde niet te veel praten over haar zeer persoonlijke gezondheidsproblemen, dus we besloten om niet veel over dit onderwerp te communiceren. Zoals zoveel dingen in het leven, is het een kwestie van balans en het maken van keuzes.”

LEES OOK:

BEKIJK OOK: Huwelijksverjaardag in mineur voor Albert & Charlene