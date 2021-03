Prins Albert van Monaco heeft kritiek op interview Harry en Meghan: “Dit was niet het juiste platform”

Albert sprak met BBC over het veelbesproken interview. “Het is moeilijk om mezelf in hun schoenen te plaatsen en te begrijpen waarom ze het hebben gedaan. Ik snap wel waarom ze die frustraties wilden delen, maar dit soort publieke tentoonstelling van hun ontevredenheid - om het zacht uit te drukken - is niet zo gepast.” Harry en Meghan hadden het onder andere over racistische uitspraken binnen de familie. Volgens hen zou Archie bewust geen koninklijke titel hebben gekregen, ook al had hij daar recht op. Meghan vertelde daarnaast ook over haar mentale problemen, veroorzaakt door de heksenjacht van de Britse media.

“Dat zijn gesprekken die thuis met de familie gevoerd moeten worden, niet in het openbaar. Dit was niet het juiste platform. Dus ja, ik had er wel wat moeite mee”, klinkt het bij prins Albert. De prins heeft ook wat advies voor Harry, nu hij aan zijn nieuwe leven buiten de monarchie is begonnen. “Ik wens hem het beste. Maar het is een harde wereld daarbuiten, en ik hoop dat hij de wijsheid heeft om de juiste keuzes te maken.”

(Lees verder onder video)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De royal is dus niet akkoord met de acties van Harry en Meghan, maar politici zijn over het algemeen iets lovender. Het Amerikaanse Witte Huis prijst hen net voor hun moed om zo openlijk te spreken over mentale gezondheidsproblemen, zo liet men weten in een statement: “Het is erg moedig van Meghan, of eender wie die de waarheid durft te zeggen over mentale problemen.” De Britse partij Labour pleit dan weer voor een officieel onderzoek naar racisme binnen het koningshuis. Partijleider Keir Starmer is duidelijk: “Niemand zou vandaag nog anders behandeld mogen worden vanwege zijn of haar huidskleur. Dit is een probleem dat groter is dan het koningshuis, en we moeten het serieus nemen.” De Britse premier Boris Johnson houdt zich er dan weer buiten: “Dat zijn zaken voor de monarchie. Ik heb belangrijkere dingen aan mijn hoofd, zoals het volledige VK gevaccineerd krijgen tegen corona.”

De Canadese eerste minister Justin Trudeau heeft sympathie voor Harry en Meghan, die eventjes in zijn land hebben gewoond, maar steunt uiteindelijk toch de monarchie. “Het is niet het moment om discussies te voeren over het afschaffen van het koningshuis”, zet hij critici op hun plaats. “Onze voornaamste prioriteit is de strijd tegen het virus. De royals kunnen wachten.”

LEES OOK