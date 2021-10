Prins Albert stelt gerust: “Charlène keert voor 19 november terug naar Monaco”

Royalty ‘Ernstig zieke’ prinses Charlene op alle fronten belegerd: “Ze heeft woe­de-aanvallen en vlagen van paranoia”

15 september Charlene van Monaco (43) is met spoed opgenomen in een Zuid-Afrikaans ziekenhuis nadat ze was ingestort. Op de Rots gonst het van de geruchten dat de gezondheidstoestand van de vorstin veel ernstiger is dan wordt verkondigd, terwijl anderen haar zogezegde grillen meer dan beu zijn en een scheiding voelen aankomen. Alleen Albert (63) lijkt nog in een happy end te geloven, of op zijn minst bereid om de schijn op te houden. En dan is er nog z’n ex Nicole Coste, die zich steeds nadrukkelijker ‘in the picture’ lijkt te werken.