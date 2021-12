Prins Albert opnieuw op pad zonder vrouw Charlène

RoyaltyPrins Albert van Monaco (63) heeft vrijdagavond samen met zijn zus prinses Caroline van Hannover het kerstdorp van Monaco geopend. De vorst had voor de gelegenheid zijn kinderen, de tweeling prins Jacques en prinses Gabriella, meegenomen. Zijn vrouw Charlène (43) was er opnieuw niet bij.

Op foto’s is te zien dat Jacques en Gabriella, die volgende week 7 jaar worden, samen met enkele andere kinderen over het terrein lopen en ook plaatsnemen in een attractie. Hun moeder prinses Charlène was er niet bij.

Lees verder onder de foto’s.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

Charlène is opgenomen in een kliniek buiten Monaco om uit te rusten. Het afgelopen half jaar bracht ze noodgedwongen door in haar geboorteland Zuid-Afrika omdat ze meerdere keren geopereerd moest worden vanwege een keel-, neus- en oorinfectie. Volgens Albert was ze bij thuiskomst zowel mentaal als fysiek oververmoeid. Volgens het Amerikaanse Page Six zweefde prinses Charlène dagenlang tussen leven en dood na haar operaties in Zuid-Afrika.

Met een rietje

De prinses zou volgens een bron van Page Six zes maanden geen vast voedsel hebben kunnen eten als gevolg van de operaties die ze moest ondergaan: “Ze kon alleen vloeistoffen door een rietje naar binnen krijgen, dus ze is bijna de helft van haar lichaamsgewicht verloren.” Volgens Page Six zou Charlène in ieder geval “absoluut niet gek worden of kampen met zware mentale gezondheidsproblemen. Ze is oververmoeid van zes maanden aan operaties en het niet kunnen eten als gevolg daarvan”, aldus de bron. “Ze miste haar kinderen en man enorm toen ze vastzat in Zuid-Afrika omdat ze niet naar huis kon reizen.”

Lees ook