Prins Albert en prinses Charlene vieren 11-jarig huwelijk met nieuw portret

De foto in kwestie is genomen door fotograaf Eric Mathon in de tuinen van het prinselijk paleis van Monaco. Prins Albert draagt een donkerblauw maatpak in combinatie met een witte das. Zijn wederhelft Charlene draagt een lange turquoise jurk. Op het portret is ook nog te zien hoe de twee elkaars hand vasthouden.

Prins Albert en prinses Charlene zijn ondertussen dus al elf jaar getrouwd, maar het huwelijk van het koppel is in de afgelopen jaren al een paar keer hét gespreksonderwerp geweest. In 2021 hebben de twee hun tiende huwelijksverjaardag bijvoorbeeld niet samen gevierd. Charlene verbleef destijds maandenlang in haar geboorteland Zuid-Afrika, terwijl Albert in Monaco achtergebleven was met hun tweeling Jacques en Gabriella. “Het huwelijk tussen de twee is verleden tijd en dat weet iedereen. Het is trouwens zeer verwonderlijk dat deze ‘koelvriescombinatie’ het zo lang heeft uitgehouden. Het is zelfs een wonder dat ze ooit met elkaar getrouwd zijn”, klonk het destijds bij de Franse media. Zelfs op hun trouwdag, vandaag elf jaar geleden, kregen prinses Albert en prinses Charlene inderdaad al best wat kritiek. “Ze toonde geen greintje emotie en pinkte geen traantje weg,” aldus een journalist over de huwelijksdag van het koppel. “Ze was duidelijk een ongelukkige bruid.”