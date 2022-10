President Zuid-Afrika als eerste buitenlandse leider op staatsbezoek bij Britse koning Charles

Royalty Lookalike van koningin Máxima gezocht voor dramaserie

Videoland is gestart met de casting voor de serie die de streamingdienst maakt over het leven van koningin Máxima (51). De casting voor de hoofdrol van Máxima is internationaal, gezien er naast Nederlands ook Engels en Spaans zal worden gesproken in de serie. Dat heeft producent Millstreet Films bekendgemaakt.

28 september