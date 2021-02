Precies 135 jaar geleden ging Roemenië ‘koning-shoppen' in België

RoyaltyHet had niet veel gescheeld of Roemenië had een Belgische koning gehad. Het land had namelijk z'n oog laten vallen op prins Filips van België. Dat vertelt historicus Vincenzo De Meulenaere in het Radio 1-programma ‘Nieuwe Feiten’.

“Precies 135 jaar geleden kreeg prins Filips een brief in de bus, met de vraag of hij vorst van Roemenië wilde worden", vertelt historicus Vincenzo De Meulenaere in ‘Nieuwe Feiten’. “Hij was de jongere broer van de beruchte Leopold de Tweede en dus een man die gedoemd was om in de schaduw van zijn oudere broer te blijven staan."

Prestigieuze dynastie

“Het was in die periode niet ongebruikelijk om aan ‘koning-shoppen’ te doen", zegt De Meulenaere. “Om dus in Europa rond te kijken welke prins er nog vrij was. Filips was op dat moment prins van een verlichte staat, met een prestigieuze dynastie. Dat bracht een zeker prestige met zich mee. En daarom dacht men aan Filips. België was op dat moment ook een rijk land. Men dacht: als we Filips nu importeren in Roemenië, dan brengt dat ook daar een industrialisatie op gang, waardoor Roemenië een soort van België van het Oosten zou worden."

Weigering

Maar Filips had geen zin om koning te worden. “Hij heeft geweigerd. Roemenië was op dat moment een vrij instabiele plaats. In datzelfde jaar had het land de vorige heerser afgezet na een staatsgreep. Niet echt een koninkrijk dat je graag zou willen besturen. Filips was eigenlijk ook niet bijzonder ambitieus, hij zag niet veel in de politiek", zegt De Meulenaere. “Hij was eerder gericht op een burgerlijk bestaan. In zijn paleis verzamelde hij boeken en kunstwerken en ging hij jagen. Dat waren de dingen waarmee hij zich bezighield."

Uiteindelijk werd een Duitse prins in zijn plaats koning. “En die heeft het nog lang uitzongen, eigenlijk.”

LEES OOK: