PORTRET. Schatrijke edelman met groot hart, maar ‘Nonkel Henri’ stookte ook ruzie en werd beschuldigd van oplichting

Poperinge Oom van koningin Mathilde en oud-burgemees­ter van Poperinge Henri d’Udekem d’Acoz (87) overleden

16:58 In de nacht van zondag op maandag is in Proven bij Poperinge graaf Henri d’Udekem d’Acoz overleden. De oom van koningin Mathilde was burgemeester van Proven, fusiegemeente Proven-Krombeke en later Poperinge. De man werd 87 jaar oud en laat een echtgenote na. “Ook al had hij een zwakke gezondheid, zo’n nieuws komt toch altijd aan. Hij was een heel volks en eenvoudig man. Hij liep niet hoog op met zijn eigen status”, zegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).