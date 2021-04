PORTRET. Prins Philip, de man die nooit leerde wat liefde was

Dertien was de kleine Elizabeth, toen ze verliefd werd op de jongen van achttien die haar en haar zus Margaret een rondleiding gaf op het Koninklijk Scheepvaartcollege in Dartmouth. Zijn voornaam was Philip, en zijn achternaam van Denemarken en Griekenland. Hij was haar neef in de tweede graad (twee van hun overgrootouders waren broer en zus) maar daar staan tienerharten niet bij stil, en koningshuizen nog minder. Inteelt met een veiligheidsmarge, dat was een goed gebruik onder gekroonde hoofden.