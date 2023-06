PORTRET. Nichtje en neefje van Willem-Alexander stelen overal de show: maak kennis met Eloise en Claus van Oranje

Royalty Elio Di Rupo over dotatie koning Albert: "We wilden hem hetzelfde bedrag als koningin Beatrix geven”

Het is volgende maand precies tien jaar geleden dat koning Albert II (89) de Belgische troon overdroeg aan zijn oudste zoon, Filip. Één van de meest gevoelige kwesties uit die tijd was zijn dotatie. Albert was ontevreden over het bedrag van zijn toelage, die lager was dan wat oorspronkelijk gepland was, een bedrag gelijk aan dat van koningin Beatrix (85) van Nederland. In gesprek met het Waalse ‘Sudinfo’ blikt toenmalige premier Elio Di Rupo (71) terug op die periode.