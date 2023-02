Populariteit Harry en Meghan daalt nog meer na satirische ‘South Park’-aflevering

Nadat het koppel een serieuze bolwassing kreeg van het bekende programma ‘South Park’, nam hun populariteit een duik. In de VS zijn Meghan en Harry nu zelfs minder populair dan de controversiële prins Andrew, die beschuldigd wordt van verkrachting.

De gunfactor (percentage van mensen die achter de Sussexen staan) van het paar is lager dan ooit, zo blijkt uit een onderzoek van het lokale ‘Newsweek’. Voor Harry daalde die met 48 punten, voor Meghan met 40. Daarmee komt hun gunfactor nu in de min te staan, met respectievelijke scores van -10 en -17. Meghan doet het dus nog een beetje slechter dan haar echtgenoot, hoewel zij van Amerikaanse herkomst is. In december had Harry nog een score van 38 en Meghan eentje van 23, dus de impact van de voorbije maanden is niet te onderschatten. Ter vergelijking: de gunfactor van Andrew staat momenteel op -2.

Geen klacht

De bewuste aflevering van ‘South Park’, getiteld ‘The Worldwide Privacy Tour’, staat in het teken van de twee royals. Hun namen worden nooit genoemd, maar de referentie is niet mis te verstaan. De ‘prins van Canada’ en zijn vrouw verhuizen naar het rustige dorpje South Park, omdat ze privacy willen. De twee zijn echter erg luid, opzichtig, en vervelend in het promoten van hun ‘recht op privacy’. Zo schieten ze vuurwerk af en roepen ze door megafoons in het midden van de nacht. De prins is ook druk bezig met het promoten van zijn boek ‘WAAAGH’ (uitgesproken als het huilgeluid van een baby). Alweer een erg duidelijke verwijzing naar Harry’s boek ‘Reserve’.

Al snel deed het gerucht de ronde dat het koppel van plan was om de makers van de show aan te klagen, maar daar is niets van aan, zo laten de Sussexen weten. “Die geruchten zijn saai en ongegrond”, klonk het in een kort en scherp statement.

