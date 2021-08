Politie in Londen gaat zaak prins Andrew opnieuw bekijken: “Niemand staat boven de wet”

RoyaltyDe rechtszaak die door Virginia Roberts Giuffre (38) in New York is aangespannen tegen prins Andrew (61), wordt ook in het Verenigd Koninkrijk nauwlettend gevolgd. Politieofficier Dame Cressida Dick heeft laten weten “de feiten opnieuw te bekijken”. Dit meldt het Britse radiostation LBC.

Roberts beweert dat de royal haar meerdere malen seksueel misbruikt heeft toen ze pas 17 jaar oud was. Prins Andrew heeft dit altijd ontkend en zegt zich een ontmoeting met haar niet te kunnen herinneren. Hij heeft vooralsnog niet gereageerd op de nieuwe aanklacht tegen hem. In Engeland is er nog geen onderzoek naar hem heropend, maar dat zou wel kunnen gebeuren, zegt politieofficier Dick.

"We volgen dit uiteraard op de voet, de zaak is al eerder twee keer heropend”, klinkt het. “We werken nauw samen met Crown Prosecution Service en staan ervoor open om met onze buitenlandse collega's in Amerika samen te werken. Wij zullen hen helpen waar we kunnen, mits dat binnen het wettelijke kader valt natuurlijk. Met alles wat er nu speelt heb ik mijn team gevraagd om al het materiaal nog eens te bekijken. Niemand staat boven de wet.”

Nieuwe wet

Roberts stapt nu pas naar de rechter omdat een wet in New York vervalt en slachtoffers van kindermisbruik daardoor een civiele zaak kunnen aanspannen ondanks het verstrijken van de verjaringstermijn. Eerder sprak ze zich al uit in diverse televisieprogramma's en de Netflix-serie ‘Filthy Rich’ over het leven van de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hij en zijn rechterhand Ghislaine Maxwell zouden Giuffre hebben voorgesteld aan Andrew.

Vanwege de beschuldigingen trok de prins zich in november 2019 al terug uit het openbare leven en legde zijn koninklijke functies neer. De meeste organisaties van goede doelen waarvan hij beschermheer was, hebben hem inmiddels bedankt voor bewezen diensten. Wel bekleedt hij nog diverse erefuncties bij de Britse strijdkrachten.

