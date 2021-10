Poetshulp voor de Britse Queen? Deze bizarre test moeten werknemers eerst doorstaan

RoyaltyWie ooit gedroomd heeft om voor een koninklijke familie te werken, heeft geluk: de Britse Queen Elizabeth (95) is op zoek naar een nieuwe poetshulp. De vacature voor de ‘koninklijke job’ in Buckingham Palace staat online op de site van het paleis, maar het blijkt geen sinecure te zijn om de baan in de wacht te slepen. Zo verklapt HR-manager Tracey Waterman in de Britse media dat één specifieke test bepaalt wie al dan niet in aanmerking komt.

Hoewel er momenteel verschillende koninklijke banen beschikbaar zijn, is die van schoonmaker in Buckingham Palace ongetwijfeld de meest opvallende. Volgens de vacature gaat het om een vaste baan, waarbij de juiste kandidaat van maandag tot en met zondag moet werken gedurende 20 of 40 uur per week. Ook komen daar enkele avonddiensten en weekendwerk bij. De verloning is afhankelijk van het aantal gewerkte uren: tussen de 13.350 euro en 26.728 euro per jaar.

Toch is het niet voldoende om ‘enkel’ ervaring te hebben in de schoonmaak- of hospitality-branche. Zo moeten kandidaten volgens de vacature “een scherp oog voor detail hebben” én moeten zij dat ook bewijzen. Dat verklapte HR-manager Tracey Waterman, die de test eigenhandig bedacht, in de documentaire ‘Sandringham: Royals at Christmas’ op de Britse buis: “Eén van de dingen die ik doe om te zien of een kandidaat oog voor detail heeft, is het plaatsen van een dode vlieg op de schoorsteenmantel of op het tapijt. Zodra die dode vlieg op zijn plaats ligt, breng ik de kandidaat naar de kamer.”

Op dat moment begint de test pas écht: Tracy gaat met de kandidaat door de kamer en passeert daarbij langs alle meubelstukken en de open haard. Alleen de kandidaten die de vlieg opmerken en ze meteen verwijderen, komen in aanmerking voor de baan. “Wellicht zal de helft van de kandidaten de vlieg opmerken, maar slechts één op de tien zal zich bukken en de vlieg oppakken. Dát is de poetshulp die boven de rest uitsteekt, en dan was de inspanning van het sollicitatiegesprek alle moeite waard.”

