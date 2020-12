Podcast van prins Harry en Meghan kent geen schitterende start: “Zelfs walvisgeluiden deden het beter”

Harry en Meghan hadden een aantal beroemde vrienden opgetrommeld om in hun eerste aflevering te verschijnen. Zo passeerden onder andere James Corden en Sir Elton John de revue. De gesprekken waren gericht op mentale gezondheid en mindfulness. Toch waren het vooral de eerste publieke woordjes van Archie die in de podcast met alle aandacht gingen lopen. Hij wenste de luisteraars voorzichtig een gelukkig nieuwjaar - met een Amerikaans accent - en zei dat het ‘leuk’ was om in de microfoon te spreken.

Ondanks de schattige Archie kende de podcast geen vliegende start. De eerste dag dat de episode online stond, verscheen ze op de zeventiende plaats. Dat was net onder de podcast ‘Deep Sleep Sounds’, die speciaal ontworpen is om mensen in slaap te doen vallen met walvisgeluiden. Ondertussen is de aflevering opgeklommen naar de zevende plaats in de Britse Spotify-lijsten. In de Verenigde Staten staat ‘2020 Archewell Audio Holiday Special’ op de 26e plaats.

Nieuw accent

Naast het Amerikaanse accent van Archie viel ook het taalgebruik van prins Harry op. Judy James, expert in sociaal gedrag en lichaamstaal, luisterde zorgvuldig naar de podcast van het koninklijke paar. James beweert in de Daily Mail dat Harry het typische Engelse accent dat de Queen ook heeft probeert te vervangen door een ‘slordigere’ tongval. “Sommige woorden lijken meer Amerikaans te klinken, zoals ‘wanna’ in plaats van ‘want to’, en hij spreekt 2020 uit als ‘tweny-tweny’”. Ondanks die kritische opmerkingen zien experten toch heel wat mogelijkheden in de podcast. De samenwerking met Spotify wordt beschouwd als een nieuwe stap in de richting van een zakenimperium van ongeveer 1 miljard dollar, waaronder ook een deal met Netflix om documentaires te gaan maken.

Privacy?

De meningen op sociale media zijn dan weer eerder verdeeld. Op Twitter zei iemand ‘Geef me die emmer om te kotsen door.’ Fans prezen de podcast dan weer de hemel in. Ze noemen de episode hartverwarmend en zijn helemaal gecharmeerd door de eerste woordjes van Archie. Toch werd de inbreng van het kereltje niet door iedereen gesmaakt. Velen vinden het ironisch dat Harry en Meghan hun zoontje naar voren schuiven, terwijl ze net naar de Verenigde Staten zijn verhuisd omdat ze meer privacy wilden.

