Plots overal aanwezig en met iedereen verzoend: het grote charmeoffensief van prinses Charlene

RoyaltyGoede doelen in Monaco, de begrafenis van Queen Elizabeth in Londen en de modeweek in Parijs: prinses Charlene (44) is weer alomtegenwoordig. Nadat ze maandenlang van het toneel verdwenen was, voert de prinses nu meer taken dan ooit uit en lijkt ze zich met iedereen te willen verzoenen. Zélfs met schoondochter Jazmin Grace (30), die haar de “oorlog had verklaard”, en met schoonzus Caroline (65), die haar ooit “een ordinaire del” noemde. Vormen de Grimaldi’s eindelijk weer een verenigd front? En hoe is de relatie met haar man, prins Albert, nu?