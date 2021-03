“Plots mochten we niet meer langs bij de Queen”: Meghan en Harry doen nieuwe onthullingen in ongebruikte fragmenten

RoyaltyHet nu al beruchte interview van Meghan Markle (39) en prins Harry (36) met Oprah Winfrey (67) duurde al ruim anderhalf uur, maar toch hebben we nog lang niet alle beelden gezien. Dat verklapt de presentatrice op ‘CBS This Morning’, waar ze bovendien enkele nooit eerder vertoonde beelden deelt, over familie, privacy en een afwijzing van de Queen.

In het interview, voorafgaand aan de nieuwe beelden, verklapt Oprah dat ze eigenlijk drie uur en twintig minuten aan beeldmateriaal hadden. Genoeg om nog een extra film te maken dus. Wat ze precies met dat overblijvende materiaal gaat doen, is niet helemaal duidelijk. Wel heeft de presentatrice deze ochtend al enkele exclusieve clips gedeeld.

Quote Samantha heeft haar naam pas weer naar Markle veranderd toen ik een relatie begon met Harry. Meghan Markle

Verraad

In een daarvan praat Oprah met Meghan over de relatie met haar familie. “Er was zo'n obsessie met alles wat er in mijn wereld gebeurde, inclusief het opsporen van mijn ouders", zegt de hertogin. “Ik heb alles gedaan wat ik kon om hen allebei te beschermen." Maar de tabloids kwamen toch haar vader op het spoor, en die besloot mee te werken met hen. “Of ik het verraad zou noemen? Ik probeer nog te beslissen of ik me comfortabel genoeg voel om hier zelfs over te praten", twijfelt Meghan. “Als we het woord ‘verraad’ gaan gebruiken, dan is het omdat ik hem ernaar gevraagd heb en hij nee zei: ‘Absoluut niet.' Ik heb hem gezegd: ‘Het instituut is nog nooit tussenbeide gekomen, maar ze kunnen dit verhaal wel uit de weg ruimen als je dat wil. Maar als we dit nu doen, dan gaan we dat niet meer kunnen gebruiken om onze kinderen ooit te beschermen. Je moet me dus de waarheid vertellen.' En dat kon hij niet." Een groot verschil met haar moeder, klinkt het. “Ze hebben haar ook opgespoord, en zij heeft nooit één woord gezegd."

Dat halfzus Samantha een onthullend boek over haar geschreven heeft, wordt met schouderophalen onthaald. “Ik denk dat het erg moeilijk is om alles te vertellen wanneer je me niet kent", zegt Meghan. “Dit is een heel andere situatie dan die met mijn vader. Wanneer het gaat over verraad, dat kan alleen bij iemand waar je een relatie mee hebt. Ik groeide op als enig kind. Ik had gewild dat ik een broertje of zusje had, daarom ben ik zo opgewonden om weer zwanger te zijn. Maar de laatste keer dat ik Samantha zag, moet minstens achttien jaar geleden zijn. Ze heeft haar naam pas weer naar Markle veranderd toen ik een relatie begon met Harry", klinkt het veelbetekenend.

Slecht advies

In een andere exclusieve clip vertelt prins Harry hoe hij en Meghan na de aankondiging dat ze zouden stoppen als werkende royals, plots niet meer welkom waren bij de Queen. Op het moment dat ze het nieuws bekendmaakten aan de familie, zaten zij in Canada. “De koningin had ons gevraagd om wanneer we landden, langs Sandringham te komen voor thee. Misschien ook avondeten, omdat we zo uitgeput zouden zijn wanneer we landden. Maar op het moment dat we landden kreeg ik een bericht van mijn privésecretaris", zegt hij. “Er stond: ‘Geef alsjeblieft door aan de hertog en de hertogin dat hij niet naar Norfolk kan komen. De koningin heeft het druk. Ze gaat het heel de week druk hebben. Kom niet naar hier.’ Dus belde ik haar op", zegt Harry. “Ik zei: ‘Ik hoorde dat je het druk had?’ En zij antwoordde: ‘Ja, er stond iets in mijn agenda dat ik niet gezien had.' En ik antwoordde: ‘En wat met de rest van de week?' Ze zei dat ze het dan ook druk zou hebben. Ik wilde niet pushen, want ik had wel door wat er gaande was", zegt Harry. Waarop Oprah wil weten of de Queen niet gewoon zélf kan beslissen wat ze doet: “Wanneer je het hoofd van The Firm bent, zijn er mensen rondom je die je advies geven”, zucht Harry. “En wat me erg triest maakt, is dat dat advies soms heel erg slecht geweest is."

Inbreuken op privacy

In een ander filmpje, dat op de website van Oprah gedeeld werd, vertelt Meghan dan weer over de inbreuken op haar privacy die ze moest ondergaan. “Als je een relatie hebt met een royal, zou je dan niet moeten verwachten dat je een zekere vorm van privacy gaat verliezen?” vraagt Oprah zich af. “Ik denk dat iedereen een basisrecht heeft op privacy”, antwoordt Meghan. “Stel je voor: je bent op het werk en op je bureau staat een foto van je kind. Je collega zegt: ‘Oh, je kind is zo schattig. Kan ik je telefoon zien om nog meer foto’s te bekijken?’ En dan antwoord je: ‘Nee. Dit is de foto die ik met je wilde delen.’”

Quote Het gaat om grenzen. Het gaat om respect. Meghan Markle

Al werkt die methode niet per se voor de fotografen van de tabloids: “Zij zeggen dan: ‘Nee, je hebt me die al laten zien. Nu moet je me alles laten zien. Weet je wat, ik ga iemand inhuren die voor je huis gaat zitten, of zich in de bosjes verstopt en foto’s van je tuin neemt, omdat je het recht op privacy bent verloren omdat je één foto met me gedeeld hebt’.”

Zelf zegt Meghan dat zij en Harry nooit om complete privacy gevraagd hebben, of zich wilden afzetten van hun rol als publieke figuur. “Ik heb het nooit over privacy gehad", zegt ze. “We wilden gewoon die delen van onze levens delen, waar we ons comfortabel bij voelden. Er is niemand die op Instagram of sociale media zit die gaat zeggen: ‘Omdat ik die éne foto gedeeld heb, geeft jou dat het recht om alle foto’s op mijn gsm te zien. Ga maar kijken!’ Niemand doet dat. Het gaat om grenzen. Het gaat om respect."

