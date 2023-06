Piers Morgan haalt uit naar prins Harry na getuigenis in rechtszaak: “Ik wens hem veel succes met zijn ‘privacy-campagne”

Inmiddels reageerde Piers Morgan ook zelf al op de getuigenis van de Britse prins Harry. “Ik heb het niet gezien, maar ik wens hem veel succes met zijn ‘privacy-campagne’”, klonk het op dinsdag sarcastisch in een reactie aan ‘Sky News’. “Ik kijk er alvast naar uit om er alles over te lezen in zijn nieuwe boek.”

In een persoonlijke verklaring, die in totaal uit 55 pagina’s bestaat, deed de hertog van Sussex nog tal van andere opvallende uitspraken. Zo zei hij onder meer dat de vele media-aandacht ervoor gezorgd heeft dat zijn relatie met Chelsy Davy op de klippen gelopen is. Daarnaast was hij ook allesbehalve mals voor de Britse regering. Die laatste heeft volgens de echtgenoot van Meghan Markle een “dieptepunt” bereikt.