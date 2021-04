Piers Morgan haalt nogmaals uit naar Meghan en Harry: “Prins Philip vond Oprah-interview pure waanzin”

In z’n column schrijft Morgan over de tien punten die ervoor zorgden dat Philip succesvol was, en een van die zaken is dus Oprah mijden. “De hertog zou het interview van het koppel 'pure waanzin’ gevonden hebben. Philip zei dat het belangrijk was om televisie-interviews te geven, maar daarin mocht je niet over jezelf praten. Volgens de hertog kon er niets goeds komen uit de beslissing van Meghan en Harry om met hun vriendin mevrouw Winfrey te praten”, schrijft Morgan kritisch.