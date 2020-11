PETA is boos op koningin Elizabeth: “Dus vernoemen we een duif naar haar”

Royalty Japanse prinses Mako zit gevangen in ijzeren protocol: nog steeds geen huwelijks­da­tum

14 november De Japanse prinses Mako (29) lijkt gevangen te zitten in de gouden kooi van het ijzeren hofprotocol en de keizerlijke tradities. Drie jaar geleden kondigde ze vol vreugde aan dat ze zich verloofd had studievriend Kei Komuro, maar van een huwelijk is nog steeds geen sprake. Vandaag laten Mako en Kei weten dat ze niet van mening zijn veranderd, alleen weten ze niet wanneer ze elkaar het jawoord kunnen geven.