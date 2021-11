Peperduur buitenverblijf prins Charles te koop met vreemde clausule: “De prins behoudt altijd het recht om te komen vissen”

Royalty Voor de liefde gaf ze alles en iedereen op: Japanse prinses Mako eindelijk gehuwd met haar 'gewone' man

De Japanse prinses Mako (30) is na een verloving van vier jaar eindelijk getrouwd met haar grote liefde, Kei Komuro (30). Het werd een feest in mineur, want daags voor het huwelijk werd er nog geprotesteerd tegen Komuro. “Ik heb spijt van het ongemak dat ik heb veroorzaakt en ik ben dankbaar voor diegenen die me zijn blijven steunen. Voor mij is Kei onvervangbaar”, mopperde de prinses emotioneel tijdens de plechtigheid.

26 oktober