Peperdure villa, blote voeten en amper paparazzi: zo ziet het leven van Meghan en Harry in Californië eruit

In Amerika weten ze hoe de spanning op te drijven. De hele week regende het voorproefjes van het interview waarvan de Britse pers de andere Windsors al aanmaande ‘to hide behind the sofa’ - zoals bij een horrorfilm, zeg maar. Twee dagen sprak Oprah Winfrey, die al een gast was op hun huwelijk in mei 2018, met Harry en Meghan. Een aantal royalty watchers gaan ervan uit dat we een inkijk zullen krijgen in hun tuin aan de westkust van de Verenigde Staten, in Montecito. Maar hun felbegeerde privacy indachtig lijkt die kans eerder klein en gaat het om een locatie, wellicht van vrienden, vlakbij.