“Paola zat te smeken op haar blote knieën”: de schaduwkant van Boudewijn, die met ijzeren hand regeerde

Royalty Prins Harry mag doorgaan met rechtszaak tegen Mirror Group Newspapers

Prins Harry (38) heeft op donderdag vernomen dat hij zijn rechtszaak tegen MGN verder mag zetten. Dat heeft de High Court of Justice in Londen bepaald. De hertog van Sussex beschuldigt de krantengroep van onwettige informatievergaring en eist een schadevergoeding. De echtgenoot van Meghan Markle heeft wel niet over de ganse lijn gelijk gekregen. De claim waarin de Britse royal beweert dat Britse kranten zijn telefoon gehackt hebben, zal niet verder onderzocht worden.