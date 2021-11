Paniek in het paleis nu prinses Delphine gaat dansen op tv: “Ze heeft de koning simpelweg voor schut gezet”

Royalty Er was al eens een prins die ‘Dancing With The Stars’ won

Delphine van Saksen-Coburg is niet het eerste lid van een koninklijke familie die meedoet aan ‘Dancing With The Stars’. In 2009 deed de toen 36-jarige prins van Venetië, Emanuele Filiberto, mee aan de Italiaanse editie ‘Ballando Con Le Stelle’. Op de koop toe won hij het tv-programma.

