Paleizen in diverse landen en de duurste kunstcollectie van Europa: de immense rijkdom van de royals in Liechtenstein

Royalty 12 paleizen, 600 luxewagens en 1.100 bedienden: de immense rijkdom van de royals in Marokko

De Marokkaanse koning Mohammed VI (58) heeft een goede beurt gemaakt. Deze week maakte hij bekend dat hij liefst 3 miljard dirham (ruim 280 miljoen euro) in de Marokkaanse economie pompt nu een ernstige droogte het land teistert. Het geld is afkomstig uit een koninklijk fonds, al heeft de koning met zijn persoonlijk fortuin van 7,2 miljard euro natuurlijk geld genoeg om te spenderen. Zo heeft hij liefst 12 paleizen in binnen- en buitenland, staan er meer dan 600 luxewagens op zijn naam en draagt hij de meest exclusieve horloges van het gehele Afrikaanse continent.

19 februari