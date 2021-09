“Paleispersoneel heeft klacht over ‘pestgedrag’ van Meghan ingetrokken”

In de nieuwste druk van ‘Finding Freedom’, die sinds gisteren in de rekken ligt, staat te lezen dat minstens twee medewerkers van Buckingham Palace “gevraagd hebben om hun getuigenissen tegen Meghan te negeren”. Dat zou gebeurd zijn nadat de medewerkers ontdekten dat Jason Knauf, de voormalig communicatieverantwoordelijke van Harry en Meghan, een formele klacht tegen de hertogin had ingediend. Ze stuurden volgens Scobie en Durand een verzoek naar de HR-afdeling van Buckingham Palace, met de vraag om hun verklaringen over Meghan niet bij het onderzoek te betrekken. Knauf zou die zonder hun toestemming hebben gebruikt om zijn argument kracht bij te zetten.

Knauf diende enkele maanden geleden klacht in tegen Meghan, omdat ze medewerkers van zijn team gepest zou hebben. “Ze lijkt erop gebrand te zijn om altijd iemand in haar vizier te hebben”, staat te lezen in het rapport. “Vooral één vrouwelijke medewerker krijgt het zwaar te verduren. Verschillende andere personeelsleden kunnen getuigen dat Meghan onaanvaardbaar en ongepast gedrag tegenover haar vertoonde. Ze wilde het zelfvertrouwen van deze vrouw volledig onderuit halen, zonder duidelijke reden of aanleiding.”

Vervolgens startte het koninklijk paleis een formeel onderzoek naar het gedrag van Meghan, een opvallende zet van de koningin. Of de paleismedewerkers ook daadwerkelijk hun klacht hebben ingetrokken, is onzeker. Het onderzoek in het paleis loopt nog steeds, en behalve in ‘Finding Freedom’ werd nergens gecommuniceerd over dergelijke gebeurtenissen. Dat maakt dat de beweringen in de Britse media met een korrel zout genomen worden, gezien Omid Scobie bijzonder een bijzonder goede band zou hebben met Meghan Markle.

