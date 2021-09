Paleis niet blij met gelekte ‘Operatie London Bridge’: plannen voor overlijden Queen zijn helemaal anders dan bij haar man

De Britten zijn naarstig op zoek naar de persoon die ‘Operation London Bridge’ heeft gelekt aan de pers. Het kabinet heeft een onderzoek gestart naar de informatie, die vermoedelijk van binnen de Britse regering komt. “Het paleis noch de overheid zijn er blij mee dat deze informatie openbaar is gemaakt”, zegt een paleismedewerker aan The Mirror. “Ze zijn van plan een officieel regeringsonderzoek te starten om de dader op te sporen.” Het lek zal echter niets veranderen aan de plannen. “Het is eerder vervelend dan een echte bedreiging voor het verloop van de begrafenis.” Details over de begrafenis van de koningin delen terwijl ze nog leeft, is gewoon morbide, zo klinkt het. “Dat hoeft niet in de kranten te staan terwijl Elizabeth nog regeert. Er heerst een grote honger binnen het paleis én de regering om de schuldige te vinden en zijn of haar motieven te ontdekken. Zo’n info verspreiden is verontrustend en vooral onnodig.”