Paleis met 1.788 kamers, 7.000 luxewagens en een harem seksslavinnen: de immense rijkdom van de royals in Brunei

Royalty Hij deed alles wat er streng verboden is: prins Azim van Brunei, zoon van de sultan, op 38-jarige leeftijd overleden

Brunei is in rouw gedompeld door het overlijden van prins Abdul Azim, de oudste zoon van sultan Hassanal Bolkiah (74). De prins werd slechts 38 jaar en vocht volgens zijn familie al enige tijd tegen een auto-immuunziekte. In het wereldje van de royals was de prins al lang berucht om zijn decadente levensstijl, die gekenmerkt werd door exuberante feestjes vol drank en drugs en een vriendenkring die bol stond van de wereldsterren. Tijdens zijn leven deed ‘partyprins’ Azim zowat alles wat zijn vader strikt heeft verboden in het land. Een portret van één van de rijkste rijkeluiszoontjes ter wereld.

28 oktober