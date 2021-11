Paleis hekelt politieke bemoeienis Meghan Markle: “Grote bron van ergernis”

RoyaltyBuckingham Palace is niet blij met de politieke ambities van Meghan Markle (40), die in de Verenigde Staten aan het lobbyen is geslagen. Om betaald ouderschapsverlof voor elke Amerikaanse burger te promoten, belde ze enkele politici op hun persoonlijke nummer. “Geen idee hoe ze mijn contactgegevens heeft gevonden.”

De echtgenote van de Britse prins Harry belde al zeker twee senatoren op hun privénummer: Susan Collins uit Maine en senator Shelley Moore Capito uit West Virginia. Die laatste verbaast zich vooral over het feit dat Meghan aan haar nummer wist te komen. “Geen idee hoe ze dat heeft gedaan”, klinkt het in een reactie. Collins kon er wel om lachen, al nam ze het verzoek van Meghan niet serieus. “Ik stond haar graag te woord”, zegt zij. “Maar ik vond het ironisch dat ze zich voorstelde als ‘de hertogin van Sussex’. Ik ben Amerikaans politicus en wil haar graag te woord staan, maar ik ben toch meer geïnteresseerd in wat de bevolking van Maine ervan vindt.”

Controverse

De Britse pers is niet te spreken over de politieke uitlatingen van Meghan, zeker omdat ze haar titel nog steeds gebruikt. Ook de Amerikanen zitten blijkbaar niet op de hulp van de hertogin te wachten. Eerder deze maand schreef ze een open brief aan het congres, en die werd eerder wisselvallig ontvangen. “Heeft ze met alle Amerikanen gesproken voor ze beweerde dat ze voor élke ouder sprak? Dat denk ik niet. De discussie over ouderschapsverlof is maanden geleden al begonnen, het lijkt wel alsof ze nu pas ingrijpt omdat ze wil meesurfen op de hype, gezien het onderwerp nu pas veel media-aandacht krijgt.”

Kloof

Volgens insiders is het ongenoegen bij de koninklijke familie dan ook groot. Het koningshuis mengt zich namelijk nooit in politiek, zodat ze een neutrale voorbeeldfunctie kunnen uitoefenen voor de hele bevolking. Volgens hen maakt Meghan dus misbruik van haar koninklijke status. “Ze hadden beloofd dat ze hun eigen weg zouden inslaan, niet dat ze te pas en te onpas hun titels zouden gebruiken op een ongepaste manier, puur voor eigen gewin. Dat gaat volledig in tegen de waarden waar Harry’s familie voor staat”, aldus royalty-expert Angela Levin. “Meghans politieke bemoeienis is een grote bron van ergernis voor de Queen, prins Charles en prins William, en zal de kloof tussen de Sussexen en de rest van de royals alleen nog maar vergroten. Elizabeth zou ervoor kunnen kiezen om ook hun laatste titels - die van hertog en hertogin - af te nemen. Iets dat ze aanvankelijk echt niet wilde doen, maar op deze manier laten ze haar weinig keus.”

LEES OOK