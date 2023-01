Paleis geeft nieuwe foto’s van Mathilde vrij ter ere van haar 50ste verjaardag.

Royalty Royals hopen dat Harry niet naar kroning komt: “Ze zijn bang dat wat ze zeggen in een boek belandt”

De Britse royals zitten niet te wachten op een bezoekje van prins Harry (38), deze zomer. Hoewel de prins tijdens zijn promotour voor zijn boek ‘Reserve’ in het midden liet of hij naar de kroning van zijn vader zou komen, is hij volgens paleisbronnen niet welkom.

12 januari