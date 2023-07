Paleis deelt unieke foto van prinses Elisabeth: “Ze legt dit jaar haar eed af als officier”

Prinses Elisabeth zal dit jaar nog haar eed als officier afleggen bij Defensie. Dat nieuws werd gedeeld samen met een foto van de kroonprinses tijdens het jaarlijkse zomerkamp van Defensie. Zij spreken vol lof over de 21-jarige Elisabeth, die ooit opperbevelhebber van de strijdkrachten zal worden: “Je kunt haar als voorbeeld nemen, want ze zet zich volledig in. En als leidinggevenden maken wij geen onderscheid tussen haar en haar klasgenoten. Het is een waar genoegen om te zien dat ze zich zo goed aanpast en echt die drang voelt om zich in te zetten”, klonk het zopas nog in een interview met Kolonel Thierry Pirenne.