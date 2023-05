“Pa, we zijn allemaal zo trots op je”: prins William brengt een emotioneel eerbetoon aan koning Charles

Royalty Waarom prins Harry écht zo snel naar huis vertrok: “Archie had er niets mee te maken”

De gebeden van koning Charles (74) werden verhoord: zijn beide zonen waren aanwezig op de belangrijkste dag uit zijn leven. Voor heel even dan toch. Amper 28 uur was prins Harry (38) in het VK, of hij stond al terug op de luchthaven. Officieel omdat hij zijn zoontje Archie wilde zien op zijn 4de verjaardag. Maar in realiteit lag zijn kroost al lang te slapen toen hij thuiskwam. Waarom weigerde Harry, die toch de moeite nam om speciaal naar Londen te reizen, dan alsnog om te gaan lunchen met zijn familie? “Zijn trots was enorm gekrenkt.”