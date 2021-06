Oxford-studenten halen portret van Queen weg uit gemeenschappelijke ruimte

In het Verenigd Koninkrijk is commotie ontstaan nadat een groep studenten van de prestigieuze universiteit van Oxford een portret van de Britse koningin Elizabeth verwijderd had uit de gemeenschappelijke ruimte van het Magdalen College. Volgens de meerderheid van de studenten representeert de Queen “recente koloniale geschiedenis” en kan haar beeltenis “sommigen onwelkom doen voelen”.

“Patriottisme en kolonialisme zijn niet echt uit elkaar te halen”, zegt een student in de Britse media. Een ander liet weten dat het “niet de bedoeling was de Queen te ‘cancelen’, maar stelde dat het ging om de gemeenschappelijke ruimte van de studenten. “Het gaat erom dat mensen zich hier welkom voelen”, klonk het. Het portret zal dan ook vervangen worden door “kunst door of over andere invloedrijke en inspirerende mensen”.

De president van het college, Dinah Rose, stelde op Twitter dat het een beslissing van de studenten betrof, die niets met het college zelf te maken had. “De Middle Common Room is een studentenorganisatie. Zij vertegenwoordigen het College niet. Enkele jaren geleden, rond 2013, kochten ze een poster van een foto van de Queen om hun gemeenschappelijke ruimte mee te versieren. Nu hebben ze erover gestemd om die poster weg te halen. Beide beslissingen zijn aan hen, niet aan het College. Het Magdalen is een groot voorstander van de vrijheid van meningsuiting en van politiek debat, en het recht van de MCR op autonomie. Misschien stemmen ze binnenkort weer om het beeld opnieuw op te hangen, misschien ook niet. Ondertussen wordt de foto veilig opgeborgen.”

Rose besloot haar betoog met een pittige uithaal: “Student zijn is meer dan studeren. Het gaat over het verkennen en bespreken van ideeën. Het gaat soms om het provoceren van de oudere generatie. Het lijkt erop dat dat tegenwoordig niet zo moeilijk is.”

“Absurd”

Dat bleek al snel, toen ook de Britse onderwijsminister Gavin Williamson op het ‘woke’-relletje dook. De conservatief noemde de stemming “absurd”. “Zij is het staatshoofd en symboliseert het beste van het Verenigd Koninkrijk. Tijdens haar lange heerschappij heeft ze zich onvermoeibaar ingezet om de Britse waarden van tolerantie, inclusiviteit en respect overal ter wereld te promoten.”

Het incident zet in het Verenigd Koninkrijk opnieuw het debat rond ‘cancelcultuur’, het al dan niet ‘woke’ zijn en de Britse (koloniale) geschiedenis in de verf. Vorige maand werd de in april overleden prins Philip nog kop van Jut tijdens een incident op Kings College London. Toen verontschuldigde een bibliotheekdirecteur van de universiteit zich nog openlijk voor het “veroorzaken van leed” nadat ze aan collega's een foto verstuurd had van de prins die in 2002 een nieuwe universiteitsbibliotheek opende. Verschillende stafleden namen aanstoot aan het beeld, waarop de vrouw zich gedwongen zag haar verontschuldigingen aan te bieden voor het niet in acht nemen van “de geschiedenis van racistische en seksistische commentaren van de prins” toen ze het beeld verstuurde.

