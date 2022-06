OVERZICHT. Queen verschijnt voor het eerst op balkon van Buckingham Palace tijdens jubileum

Queen Elizabeth maakt eerste opwachting op het balkon

Koningin Elizabeth heeft aan het einde van de Trooping the Colour-parade haar opwachting gemaakt op het balkon van Buckingham Palace. Naast haar neef Edward, de hertog van Kent, inspecteerde ze de troepen die een voor een per paard langsreden of voorbij marcheerden. Normaal gesproken doet de koningin dat op Horse Guards Parade, maar vanwege haar broze gezondheid bleef Elizabeth achter op het paleis. Haar zoon prins Charles nam voor zijn moeder het militair saluut af op Horse Guards Parade.

Elizabeth verscheen op het balkon in een lichtblauw pak met bijpassende hoed. De 96-jarige vorstin maakte ook gebruik van een wandelstok. De hertog van Kent is de kolonel van de Scots Guards en vergezelde de koningin vorig jaar ook al toen de parade achter gesloten deuren plaatsvond op Windsor Castle. Later vandaag verschijnt de koningin opnieuw op het balkon, het is nog afwachten welke andere leden van de koninklijke familie haar dan zullen vergezellen.

Volledig scherm De Queen op het balkon van Buckingham Palace. © Photo News

Volledig scherm De Queen op het balkon van Buckingham Palace, naast de Hertog van Kent. © Photo News

Volledig scherm De Queen op het balkon van Buckingham Palace. © Photo News

Queen Elizabeth rijdt niet mee in militaire parade

Queen Elizabeth rijdt niet mee in een koets tijdens de militaire parade Trooping the Colour, die momenteel bezig is. Dat heeft Buckingham Palace bekendgemaakt. Normaal gesproken rijdt de 96-jarige Britse monarch mee in een koets, maar dit jaar zal ze zwaaien vanaf het balkon van het paleis.

Trooping the Colour is een jaarlijks terugkerende ceremonie ter ere van de officiële verjaardag van de regerende monarch van het Verenigd Koninkrijk, koningin Elizabeth. De Queen is eigenlijk jarig op 21 april. Tijdens de parade tonen militaire gardes een eerbetoon aan de koningin.

Volledig scherm Prins Charles en prins William te paard tijdens de parade. © REUTERS

Volledig scherm Prins Charles en prinses Anne te paard tijdens de parade. © REUTERS

Volledig scherm Hertogin Camilla en Kate Middleton zitten, in tegenstelling tot de Queen, wel in een koets. © REUTERS

Kinderen van prins William en Kate Middleton wonen eerste parade bij

De kinderen van prins William en zijn vrouw Kate Middleton rijden dit jaar voor het eerst mee met de jaarlijkse verjaardagsparade van koningin Elizabeth. Prins George (8), prinses Charlotte (7) en prins Louis (4) rijden mee in een koets met hun moeder en ‘oma’ Camilla. De drie kinderen maakten nog niet eerder deel uit van de Trooping the Colour-parade, die dit jaar voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis weer in normale vorm plaatsheeft. George, Charlotte en Louis leken het op het eerste gezicht leuk te vinden. De drie zwaaiden enthousiast naar de duizenden mensen die langs de kant stonden.

Volledig scherm Prins George (8), prinses Charlotte (7) en prins Louis (4) rijden mee in een koets met hun moeder en ‘oma’ Camilla. © Photo News

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm Prins George (8), prinses Charlotte (7) en prins Louis (4) rijden mee in een koets met hun moeder en ‘oma’ Camilla. © AFP

Demonstranten verstoren militaire optocht

Kort voor het begin van de militaire parade hebben zeker vier mensen de optocht van de soldaten verstoord. Drie mannen renden donderdag The Mall (de weg die leidt van Trafalgar Square naar Buckingham Palace) op en gingen op de grond liggen toen de militaire kapel eraan kwam, zo was te zien op televisiezender Sky News. Eén iemand liep enkele meter voor de soldaten en toonde een papier. Wat daarop stond, is voorlopig onduidelijk.

Politieagenten trokken de demonstranten naar de kant. Eén van hen droeg een nagemaakte kroon. Ze werden opgepakt. Wat de precieze motieven van de demonstranten waren, is niet duidelijk, maar wellicht gaat het om een protestactie van tegenstanders van de monarchie. De Queen geniet in Groot-Brittannië nochtans brede steun.

Volledig scherm Kort voor het begin van de militaire parade hebben zeker vier mensen de optocht van de soldaten verstoord. © AP

Volledig scherm Kort voor het begin van de militaire parade hebben zeker vier mensen de optocht van de soldaten verstoord. © AP

Volledig scherm Kort voor het begin van de militaire parade hebben zeker vier mensen de optocht van de soldaten verstoord. © REUTERS

Volledig scherm Kort voor het begin van de militaire parade hebben zeker vier mensen de optocht van de soldaten verstoord. © REUTERS

Centrum van Londen is vol

Vanwege de drukte in het centrum van Londen is er momenteel geen plek meer voor toeschouwers bij de Trooping the Colour-parade. Om “teleurstelling te voorkomen” vraagt de politie mensen niet meer naar het St. James’s Park te komen, nabij Buckingham Palace. Er is geen ruimte meer, zo wordt op Twitter meegedeeld. Op beelden is te zien dat het er vol staat met mensen. Britse media melden dat duizenden fans al de hele ochtend langs de route staan te wachten. Sommigen sliepen in de buitenlucht om zeker te zijn van een goede plek.

LEES OOK: