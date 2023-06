Ouders van prinses Kate zijn failliet: “Maar ze slaagden er royaal in hun dochter te koppelen”

Royalty Klein meisje vraagt prinses Kate om een handteke­ning, maar krijgt er geen: “Sorry, dat kan niet”

Catherine, prinses van Wales, heeft een bijzonder drukke agenda nu haar man eerste in lijn is voor de Britse troon. De toekomstige koningin was zo ook te gast op de jaarlijkse Chelsea Flower Show, waar ze in gesprek ging met een hoop jonge kinderen. Eentje van hen vroeg om haar handtekening, maar Kate moest het meisje helaas teleurstellen.