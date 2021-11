Oude sms’en van Meghan Markle opnieuw opgedoken: “Harry was het slachtoffer van constante kritiek”

In een nieuwe hoorzitting werden er deze week een reeks sms’en van Meghan Markle gepubliceerd. Het gaat om de beroepszaak van de hertogin van Sussex tegen de Britse krant The Mail on Sunday. Markle stapte in het verleden naar de rechter toen delen van een persoonlijke brief aan haar vader door The Mail on Sunday werden afgedrukt. De oproep aan haar vader om niet meer naar de Britse tabloids te stappen en geen valse informatie te verspreiden, was volgens haar zeer persoonlijk. De rechtbank stelde de echtgenote van de Britse prins Harry in het gelijk en droeg de zondagskrant op excuses te maken op de voorpagina. Tegen die uitspraak ging de krant in beroep.

Constante kritiek

De beroepszaak werd deze week hervat en op vrijdag werden er een aantal oude sms’en van Meghan Markle besproken. Uit de berichten blijkt dat de echtgenote van prins Harry duidelijk gefrustreerd was door de andere Britse royals. In een bericht schrijft Markle onder meer “dat ze maar niet begrijpen waarom ze geen contact meer wil met haar vader” en dat ze de brief in kwestie alleen maar geschreven heeft “om haar echtgenoot te beschermen tegen de constante kritiek”. In een andere sms stond dan weer het volgende: “Zelfs na een week met zijn vader en het eindeloos uitleggen van de situatie, lijkt zijn familie de context te vergeten - en keren ze terug naar ‘kan ze niet gewoon naar hem toe gaan en een einde maken aan deze hele heisa?’”De sms’en in kwestie werden allemaal verstuurd naar dezelfde persoon: Jason Knauf, haar voormalige perschef.

Jason Knauf kwam eerder in de schijnwerpers te staan omdat hij duidelijk maakte dat hij spijt heeft dat hij zich niet eerder uitgesproken heeft over de rechtszaak tegen de Britse krant. Naar eigen zeggen heeft hij bewijsmateriaal dat in het voordeel van The Mail on Sunday is. Knauf beweert namelijk dat Meghan de brief alleen maar geschreven heeft omdat ze zeker wist dat haar vader deze zou doorspelen naar de pers.

