Orlando Bloom verdedigt ‘problematische’ satire over prins George: “Er is geen kwade wil mee gemoeid”

RoyaltyDe nieuwe animatiereeks ‘The Prince’, van de makers van ‘Family Guy’, kan op heel wat kritiek rekenen. De satirische serie over de Britse royals, met prins George in de hoofdrol, ging vorige week in première. Nu al roepen kijkers op om de reeks van de buis te halen. Maar Orlando Bloom (44), die de stem van prins Harry vertolkt, denkt daar anders over.

Vele kijkers vinden het niet kunnen dat ‘The Prince’ de 8-jarige prins George - de oudste zoon van prins William en dus een toekomstige koning van Engeland - zo te kijken zet. “Hij is te gemeen, te verwend en te verwijfd in de reeks”, klinkt het. “Dit is niet oké, van kinderen moet je afblijven.”

Ook de Britse psychologe Shola Mos-Shogbamimu moeide zich al met de zaak. Tijdens een debat in ‘Good Morning Britain’ was ze erg duidelijk: “Even voor de duidelijkheid: kinderen zijn off limits. Een parodie maken over een 8-jarige is niet grappig, het is ongehoord. En het gaat in tegen onze collectieve waarden en onze zin voor verantwoordelijkheid. Ik snap echt dat mensen graag willen lachen met de koninklijke familie. Maar je hebt geen slecht gepresenteerd, verzonnen perspectief van een levend, 8-jarig kind om dat te doen.” Bovendien benadrukt ze dat George hiermee gepest kan worden door andere kinderen op school, terwijl zijn leven als prins als erg emotioneel zwaar is.

Orlando Bloom speelt prins Harry in de controversiële reeks, en vindt het allemaal wél om te lachen. “Het is niet kwaadwillig bedoeld”, zo zegt hij. “Gary Janetti, de maker van de reeks, heeft echt een vinger aan de pols bij de mensen. Hij weet wat er leeft, en laat dat doorschijnen in de reeks.” Dat Orlando prins Harry en dienst echtgenote Meghan Markle tegenwoordig zijn buren mag noemen, verhindert hem er niet van om hen belachelijk te maken in ‘The Prince’. “Al zal ik het er wel eens met Harry over moeten hebben, de volgende keer dat ik hem zie. En ik zal hem waarschijnlijk nog wel eens zien, zo zit het universum gewoon in elkaar. Ik zal het niet kunnen vermijden.”

Volledig scherm The Prince © Amazon Prime