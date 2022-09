Opvallende plaatsing van koningen in Westminster Abbey: waarom zat koning Felipe voor onze koning Filip?

De volgorde waarin buitenlandse royals en andere hoogwaardigheidsbekleders zitten tijdens de uitvaartceremonie van Queen Elizabeth II in Westminster Abbey is zeer opvallend. Zo zitten de vorsten van Luxemburg en Monaco op de derde rij, omdat zij in principe geen koningen zijn. Dat is logisch, maar prinses Beatrix van Nederland zit wél op de eerste rij, samen met koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Daarna volgt koning Harald I van Noorwegen, die langer dan Willem-Alexander regeert. Ook Felipe van Spanje zit voor koning Filip in de volgorde, hoewel onze vorst al langer aan de macht is dan zijn Spaanse tegenhanger.