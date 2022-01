Opvallende jurk en oorbellen van prinses Diana: Kate Middleton deelt unieke foto's op veertigste verjaardag

RoyaltyKate Middleton, de vrouw van prins William, is vandaag 40 jaar geworden. Ter ere van haar verjaardag heeft de hertogin van Cambridge drie nieuwe foto’s van zichzelf gedeeld. De beelden zijn gemaakt door de veelgeprezen fotograaf Paolo Roversi. Hoewel een nieuwe voordeur normaal een mijlpaal is, lijkt het erop dat Kate het in kleine kring zal vieren vanwege het coronavirus.

De hertogin houdt naar verwachting geen groot feest, maar in plaats daarvan een kleine samenkomst met wat vrienden en familie. "Ze wilde sowieso niets groots, dat is niet bepaald haar ding, maar zeker gezien het huidige klimaat zal alles waarschijnlijk worden afgeschaald", zegt een bron aan de Daily Mail.

Toch zal de hertogin hoogstwaarschijnlijk wel pakjes krijgen. Prins William, met wie Catherine al meer dan tien jaar samen is, heeft eerder bij de podcast van Peter Crouch toegegeven niet altijd de beste verjaardagscadeaus aan haar te hebben gegeven. "Ik heb mijn vrouw ooit een verrekijker gegeven, dat heeft ze me nooit laten vergeten", zei hij bij de podcast in 2020. Het was aan het begin van hun relatie. "Eerlijk gezegd heb ik geen idee waarom ik een verrekijker heb gegeven, dat leek me destijds een goed idee."

Een groot feest zit er dus niet in, maar om de mijlpaal in haar leven te vieren, heeft Kate drie unieke foto’s gedeeld. Op een van de beelden draagt de vrouw van prins William een opvallende asymmetrische rode jurk en oorbellen die ze volgens Hello! zou hebben gekregen van koningin Elizabeth. De andere twee zijn in zwart-wit, gemaakt in november in de Royal Botanic Gardens in Kew. Hierop heeft Catherine een witte jurk aan met daarbij oorbellen van haar overleden schoonmoeder prinses Diana.

De jurken zijn alle drie van Alexander McQueen, het Britse modelabel dat ook haar trouwjurk ontwierp. Alle beelden komen ze terecht in de permanente collectie van de National Portrait Gallery in Londen, waarvan ze beschermvrouwe is.

