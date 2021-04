Oprah Winfrey kan ook zelf lachen om de ‘meme’ die ze geworden is dankzij Harry & Meghan: “Ik was écht zo geschrokken”

RoyaltyVele mensen zijn geschrokken van de schokkende uitspraken die prins Harry (36) en Meghan Markle (39) deden op de bank bij Oprah Winfrey, niet in het minst Oprah zelf. Zij sprak zich zopas uit over het controversiële gesprek met de ex-royals: “Ik had zelf niet ingeschat wat voor een impact het zou hebben.”

Oprah was erg verrast door de openheid waarmee Harry en Meghan het interview hebben behandeld, zo zei ze in Talkshoplive, de nieuwe talkshow van presentatrice Nancy O’Dell. Het koppel beschuldigde het Britse koningshuis onder andere van racisme en discriminatie. Daarnaast beweerde Meghan dat Harry’s familie haar niet wilde helpen toen ze zelfmoordgedachten had. “Ik had totaal niet verwacht dat Meghan zulke dingen zou zeggen, ik schrok dus zelf ook toen ze all the way there ging.”

Een meme

“Ik viel echt uit de lucht”, aldus Winfrey, die nogmaals benadrukte dat het koppel niet werd betaald voor het interview, en dat ze op voorhand niet hebben besproken wat er gezegd zou worden. “Ik was zo verbaasd als... Wel, zo verbaasd als het beeld van mij dat nu een meme is geworden”, lacht ze. “Het wordt overal gedeeld op het internet, maar het was geen gepland moment. Ik dacht echt: ‘Wat? Wat?! Is dat allemaal waar? Ga je echt zover gaan om al die dingen in het openbaar te zeggen?’”

Oprah reageerde zo toen Meghan zei: ‘Er werden vragen gesteld over de huidskleur van Archie, toen ik zwanger was. Over hoe donker hij zou zijn en wat dat zou betekenen.’ “Het was een oprechte reactie die ik niet kon inhouden”, meent Winfrey. “Ik zei: wow, wacht even! Wie stelt er zulke vragen aan jullie?”

Eerlijk duurt het langst

“Het interview was enkel zo krachtig omdat ze zo eerlijk zijn geweest, natuurlijk”, vult Oprah nog aan. “Ik vind het fijn dat ze zich zodanig op hun gemak voelden bij mij dat ze die dingen uit de doeken durfden doen. Er was één ding waarover we het vanaf het begin eens waren: de waarheid moest verteld worden. Dat was onze enige intentie.” Daar had ze Harry en Meghan op voorhand al enkele berichtjes over gestuurd. “Ik zei hen: als jullie dit willen doen, is jullie intentie erg belangrijk voor mij. Zeg mij wat jullie bedoeling is, en dan zal ik het interview afnemen.”

LEES OOK

Volledig scherm Harry en Meghan bij Oprah. © Harpo Productions/Joe Pugliese v