Oprah is boos op prins Harry en James Corden: “Ze zijn met haar primeur gaan lopen”

RoyaltyOprah Winfrey (67) is niet te spreken over het openhartige interview dat de Britse prins Harry (36) vorige week gaf in ‘The Late Late Show’, die gepresenteerd wordt door James Corden (42). Harry en zijn echtgenote Meghan Markle (39) gaven immers ook aan haar een exclusief interview, dat pas maandag zal worden uitgezonden in de Verenigde Staten. “Ze zijn haar te snel af geweest, en nu is ze een stukje van haar primeur kwijt.”

Harry vertelde aan James enkele anekdotes over zijn leven binnen de koninklijke familie. Zo onthulde hij bijvoorbeeld dat de Britse pers zijn leven ondraaglijk maakte. “Ik deed wat elke goede echtgenoot en vader zou doen: ik heb mijn familie daar weggehaald.” Bovendien had hij het ook over de Netflix-reeks ‘The Crown’, die volgens hem een redelijk realistisch beeld zou geven van “wat het inhoudt om een royal te zijn, en om je plicht boven jezelf en je familie te plaatsen”. En dat is nog maar een kleine selectie van de verschillende schokkende onthullingen die de prins in ‘The Late Late Show’ uit de doeken deed.

Oprah is niet blij met deze ontwikkelingen, gezien zij gehoopt had om het allereerste interview met Harry op haar naam te schrijven. Volgens insiders hadden Harry en zijn echtgenote Meghan Markle haar exclusiviteit beloofd. Ook op haar sofa heeft het koppel namelijk uitgelegd waarom ze ervoor hebben gekozen om uit de koninklijke familie te stappen en het VK te verlaten. Jammer genoeg voor Oprah is dat specifieke weetje nu al wereldkundig gemaakt.

(Lees verder onder video: het bewuste interview met James Corden)

Impulsief

“Iedereen die Harry’s interview met James Corden heeft gezien, snapt dat Oprah nu razend is”, aldus insiders. “Zij wist niet dat de prins van plan was om ook met een andere tv-persoonlijkheid te spreken en voelt zich nu bedrogen.”

Volgens experts was het interview tussen Harry en James echter niet gepland. Jo De Poorter, expert communicatie en koningshuizen, analyseerde het gesprek en concludeerde dat Harry waarschijnlijk impulsief heeft toegezegd. “Dat veelbesproken interview kwam er vlak nadat de Queen hun titels en patronages had afgepakt, waaronder Harry’s militaire titels. In zijn frustratie zal hij snel hebben toegezegd op een interview waarin hij de bal kon terugslaan. Zo zien we hem bijvoorbeeld een militair parcours afleggen. Een duidelijke boodschap aan de monarchie: ze kunnen hem zijn titels wel afpakken, maar hij blijft een militair.”

