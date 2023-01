Opnieuw zorgen om prinses Charlene die zich volledig op haar geloof stort: “Haar ouders zijn zelfs naar Monaco verhuisd”

Royalty Jeremy Clarkson stuurt veront­schul­di­ging naar Harry en Meghan, maar die wijzen hem af: “Hij sprak enkel Harry aan”

Oud-‘Top Gear’-presentator Jeremy Clarkson (62) - die in zijn column in ‘The Sun’ enkele gruwelijke opmerkingen schreef over Meghan Markle - heeft zich naar verluidt geëxcuseerd door een mail te sturen naar de hertog en hertogin van Sussex. Dat laat de presentator zelf weten in een bericht op Instagram. Zijn verontschuldigingen lijken echter te laat te komen. Amazon Prime besloot de samenwerking met Clarkson stop te zetten, en ook Harry en Meghan zijn niet onder de indruk van de excuses.

17 januari