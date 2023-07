Opnieuw kroonjuwelen voor Charles: Schotland organiseert eigen parade en dankdienst voor Britse koning

RoyaltyHij is al ruim twee maanden gekroond, maar in Schotland wordt koning Charles (74) nu pas gevierd. In Edinburgh vindt woensdag een parade plaats, gevolgd door een kerkdienst waar de koning opnieuw kroonjuwelen gepresenteerd zal krijgen.

Ongeveer honderd mensen uit alle geledingen van de Schotse samenleving liepen mee in de parade, die van Edinburgh Castle vertrok. Onder meer medewerkers van de gezondheidsdienst NHS, vluchtelingen en medewerkers van de Royal Mail doen mee. Het gezelschap loopt over de Royal Mile naar St Giles’ Cathedral. Ook militairen van het Royal Regiment of Scotland en hun mascotte, een Shetlandpony liepen mee, net als een militaire band. Langs de route kijken duizenden mensen toe.

Op dit moment is het gebeuren in Edinburgh in volle gang. Twee processies trekken er vandaag door de straten - eentje met zo’n honderd mensen uit alle geledingen van de Schotse samenleving, en eentje met honderd militairen van het Royal Regiment of Scotland en hun mascotte, een Shetlandpony, en een militaire band. Langs de route kijken duizenden mensen toe. De tocht leidt naar St Giles’ Cathedral. Daar zal koning Charles de ‘Honours of Schotland’ aangeboden krijgen. Dat zijn de Schotse kroonjuwelen.

Charles werd in mei officieel tot koning van Groot-Brittannië gekroond in Westminster Abbey in Londen. Maar omdat Engeland en Schotland tot 1603 een andere monarch hadden, vindt er dus nog steeds een aparte viering in Schotland plaats.

Volledig scherm Ook prins William en prinses Kate zijn van de partij © AFP

Volledig scherm De processie ter ere van Charles © Photo News

Volledig scherm De processie ter ere van Charles © Photo News

Volledig scherm De kroonjuwelen van Schotland © AP

Volledig scherm De processie ter ere van Charles © REUTERS

LEES OOK: