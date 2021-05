Opnieuw indringers op landgoed waar prins Andrew woont

Royalty Trouwe adviseur Queen Elizabeth overlijdt op dag dat prins Philip wordt begraven

20 april Opnieuw tragisch nieuws voor Queen Elizabeth. Op de dag dat haar echtgenoot prins Philip werd begraven, is haar trouwe adviseur Sir Michael Oswald overleden. Hij speelde een grote rol in de liefde van het koninklijke paar voor de paardenraces. Oswald was al enige tijd ziek en is 86 jaar geworden.