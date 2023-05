Opnieuw buitenechtelijk kind voor oud-koning Juan Carlos? “Er werden stappen ondernomen om te vermijden dat zij en z’n zoon verliefd werden”

RoyaltyAls er één koning is die regelmatig geplaagd wordt door geruchten over buitenechtelijke kinderen, dan is het de Spaanse Juan Carlos (85) wel. Doorgaans zwijgt de oud-koning daar in alle talen over, maar eerder deze week liet hij tóch van zich horen. Dat hij jaren geleden bij een aristocrate een dochter zou hebben verwerkt, ontkent hij met klem. Maar wie is Alejandra, z'n vermeende dochter? En wat heeft zij te maken met de huidige koning Felipe (55)?