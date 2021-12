Ophef om Thaise koning die 14 vliegtuigen vol schatten laat arriveren in Duitsland

Volgens Thaise en internationale media gaat het om talloze objecten die uit Thaise tempels en uit de koninklijke paleizen in Bangkok werden weggehaald. De koning zou vrezen voor de aanhoudende protesten tegen zijn bewind, die bovendien steeds grotere proporties aannemen. Daarom zou hij zich voortaan nog enkel focussen op zijn verblijf Duitsland en zou hij er zich voorgoed willen vestigen. Al spendeert Rama X sinds 2007 al sowieso het grootste deel van zijn tijd in Beieren: alleen voor een handvol belangrijke plechtigheden vliegt hij terug naar Thailand, meestal voor minder dan 24 uur. De vorst werd voor het laatst in oktober 2020 in Thailand gezien, tijdens de herdenking van het overlijden van zijn vader Bhumibol.

‘Diplomatieke pakketten’

De uitspattingen van de koning zijn uiterst controversieel in zowel Duitsland als Thailand. De veertien ladingen van de vliegtuigen werden officieel ingevoerd als ‘diplomatieke pakketten’, waardoor ze niet gecontroleerd mochten worden door de Duitse douane en er geen belastingen op werden betaald. Bovendien staat de Thaise koning ook in het rood bij de Duitse belastingdienst: na het overlijden van zijn vader erfde Rama X in 2016 een villa aan het Starnbergmeer in de stad Tutzing en daarnaast huurt hij nog een luxevilla in Feldafing, een plaats op zo’n 65 kilometer van Beieren. Maar Vajiralongkorn betaalde nooit de successierechten en ook de belasting op tweede verblijven werd nooit vereffend. De gemeente loopt zo vele miljoenen mis, maar de Thaise koning blijft zijn diplomatieke onschendbaarheid opwerpen om daar onderuit te komen.

Er worden bovendien ook vragen gesteld over de veiligheid: reizigers die Duitsland betreden uit hoog-risicogebieden (waaronder Thailand valt) worden onderworpen aan een quarantaine van minstens vijf dagen, tenzij ze kunnen aantonen dat ze volledig zijn gevaccineerd of hersteld zijn van Covid-19. Maar die regels waren niet van tel voor koning Rama X en zijn gezelschap. Volgens de in Thailand gevestigde journalist Andrew MacGregor Marshall — tevens auteur van ‘A Kingdom in Crisis: Thailand’s Struggle for Democracy in the Twenty-First Century’ — is het dan ook duidelijk: de Thaise koning is volgens hem begonnen met “eigendommen over te dragen” en wil het fortuin van de koninklijke familie “in zijn eigen zakken steken”, nog voor de diplomatieke bom zou kunnen ontploffen in Thailand.