Ophef in Spanje: zussen van koning Filipe lieten voor hun beurt coronaprik zetten voor bezoek aan Juan Carlos in Abu Dhabi

RoyaltyVerbazing alom in Spaanse regeringskringen. Prinses Cristina (55) en prinses Elena (57) - de twee oudere zussen van huidig koning Filipe (53) - hebben hun eerste coronaprik al gehad en dat zorgt voor de nodige ophef. De linkse politieke partij Podemos noemt het een “teken van privilege” dat de monarchie in een slecht daglicht stelt.

De beide zussen van de Spaanse koning Felipe zijn volgens de Spaanse krant El Mundo in februari al gevaccineerd toen ze hun vader, koning-emeritus Juan Carlos in Abu Dhabi bezochten. Het Spaanse hof weigert commentaar te geven op de kwestie omdat de beide prinsessen officieel geen lid zijn van de monarchie. Maar daar ging niet iedereen mee akkoord: volgens het Spaanse vaccinatieplan waren Cristina - die bovendien in Zwitserland woont en niet in Spanje - en Elena nog lang niet aan de beurt voor een coronaprik en horen ouderen en kwetsbaren voorrang te krijgen. Die procedure werd nu niet gerespecteerd.

De coalitiepartij Podemos, die zich al eerder negatief uitliet over de Spaanse royals, is erg kritisch op de vaccinaties van de zussen. “Dit is een teken van voorkeursbehandeling en privilege”, laten zij weten. Het hele gebeuren zorgt bovendien voor nieuwe spanningen tussen het hof en de media: “Pas op hoe je dit beschrijft, ze zullen je ontslaan. Pas op hoe je dit tweet, ze zullen je rapporteren. Pas op hoe je hierover rapt, ze zullen je opsluiten”, schreef Gabriel Rufián, de woordvoerder van partij ERC, over het nieuws op Twitter. Hij verwees daarmee naar de chaos die was ontstaan na de arrestatie van rapper Pablo Hasel: in meerdere Spaanse steden braken rellen uit waarbij zowel betogers als agenten gewonden raakten.

‘Erg verrassend’

Drie weken geleden werd ook al een scenarioschrijver ontslagen bij de staatsomroep omdat die zich had uitgelaten over prinses Leonor, die in Wales gaat studeren: “Leonor verlaat Spanje, net als haar grootvader”, klonk het verwijzend naar Juan Carlos en al diens schandalen. Met een ontslag op staande voet tot gevolg.

“Het nieuws is erg verassend”, zegt ook Spaans minister van economie Nadia Calviño. En minister van werk Yolanda Díaz Pérez reageert: “Dit land wil dat we gelijk zijn, maar dit is erg onaangenaam en lelijk.” De leider van coalitiepartij Podemos deed er nog een schepje bovenop en eist intussen een officiële verklaring van het Spaanse hof: “Je bezoekt je vader die het land is ontvlucht en steekt daarbij anderen voor in de rij voor vaccinatie. Het is een gebrek aan respect voor ons land. Voor de zoveelste keer.”